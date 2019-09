Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli ha parlato delle condizioni di Domenico Criscito: "Credo non ci siano problemi ma vediamo insieme. Abbiamo altri ragazzi e non vogliamo rischiare nulla per il futuro. Se lui sta bene, c'è la massima possibilità. E' uno fra quelli che ha minutaggio. E' disponibile sempre, non vorrebbe mai smettere ma cercheremo di fare di necessità virtù e non è detto che non sfrutteremo chi ci potrà dare una mano nella mezzora di gara. Mercoledì ha avuto i crampi? Non erano crampi ma penso una situazione legata allo sciatico ma non vorrei addentrarmi in queste situazioni. Lo abbiamo salvaguardato per precauzione anche nell'allenamento di ieri per farlo recuperare il prima possibile proprio per l'importanza che ha il nostro capitano".

