Genoa, apertura per Tankovic: l'attaccante potrebbe arrivare subito

C'è stata un'apertura da parte del Hammarby per l'arrivo al Genoa già a gennaio dell'attaccante Muamer Tankovic. Il giocatore è già stato bloccato per l'estate perché in scadenza e a novembre ha effettuato le visite mediche col Grifone. Dopo un iniziale blocco alla trattiva per l'inverno da parte degli svedesi, adesso qualcosa pare si stia muovendo in senso positivo ma se ne riparlerà solo dopo il match di San Siro. A riportarlo è Il Secolo XIX.