Genoa, approvato il bilancio: utile di oltre 10 milioni al 31 dicembre 2019

Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal Genoa in merito all'approvazione del bilancio societario:

Il Genoa Cricket and Football Club S.p.A. comunica che l’assemblea dei Soci Azionisti, tenutasi in teleconferenza secondo l’Art. 106 c.2 del D.L. 18 pubblicato in data 17/03/2020, ha esaminato e approvato l’esercizio di bilancio, chiuso al 31 dicembre 2019 con un utile pari a 10.230.834 di euro. L’integrità patrimoniale è stata garantita anche dai versamenti effettuati dall’Azionista di riferimento che ha continuato, come sempre avvenuto in passato, a sostenere finanziariamente la società anche nel corso del corrente esercizio. L’Assemblea ha confermato gli incarichi all’attuale Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e alla Società di revisione.