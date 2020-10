Genoa, arrivano le prime buone notizie: lunedì però ci sarà la sfida al Verona

vedi letture

L'annuncio arriva nella serata di domenica. Le prime buone notizie in casa Genoa dopo settimane in cui i contagi sembravano non fermarsi. Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic sono risultati negativi al doppio tampone e possono essere così aggregati alla squadra di Rolando Maran. Un piccolo, primissimo, sospiro di sollievo per il gruppo rossoblu, il più colpito dal Covid-19 in questo inizio di nuova stagione, che però non deve lasciare tranquilli in un momento storico dove il virus si sta nuovamente insinuando nel nostro tessuto sociale. A tal proposito il numero 22 rossoblu sui social, dopo aver annunciato la guarigione, ha voluto lanciare un invito a tutti: "Rispettate le regole ragazzi, non è una banale influenza come ho sentito dire da tanti".

Ancora 14 positivi - Il dato dei positivi per il Vecchio Grifone resta comunque alto. Fino a pochi giorni fa i calciatori erano ben 17, adesso il dato ovviamente è sceso di tre unità ma l’emergenza per il momento resta con Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Lasse Schone, Miha Zajc e Davide Zappacosta ancora alle prese con il virus. In attesa naturalmente di novità e di altre buone notizie.

Lunedì c’è il Verona - Intanto la squadra si sta allenando al "Signorini" di Pegli. "Sembra di allenarsi con una squadra di calcio a 5", aveva dichiarato il direttore sportivo Daniele Faggiano. Lunedì sera però ci sarà la sfida all'Hellas Verona di Ivan Juric e mister Maran deve fare la conta con gli uomini che ha a disposizione. Tracciando un ipotetico schieramento, davanti a Perin - oppure a Paleari nel caso in cui il portiere pontino non dovesse essere al top - la linea a tre potrebbe essere composta da Goldaniga, Zapata o Bani e Masiello. A centrocampo per ora ci sarebbero soltanto Badelj, Radovanovic, appena rientrato, e il giovane ma promettente Rovella. Ghiglione e Czyborra sulle corsie laterali mentre in attacco invece c’è più scelta con Pandev, Shomurodov, Scamacca e Asoro a giocarsi due maglie.