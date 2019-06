© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Genoa a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Nella giornata di venerdì, il presidente Enrico Preziosi ha incontrato dirigenza e nuovo tecnico a Forte dei Marmi per iniziare a programmare la nuova stagione. Le priorità, riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX restano Bennacer e Caputo dell'Empoli per i quali ci sarebbe un'intesa di massima. Come contropartite ci sarebbero Asencio e Candela anche se per i due giocatori della formazione toscana c'è una forte concorrenza.