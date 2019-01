Genoa, assalto a Krunic dell'Empoli: gli azzurri chiedono Lapadula

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Confermato l'arrivo di Antonio Barreca a breve in casa Genoa, spiega oggi Tuttosport, il Grifone lavora anche per un centrocampista. Assalto a Rade Krunic dell'Empoli: il club della città della Lanterna segue da tempo l'interno di mediana e, dall'altra parte, gli azzurri potrebbero chiedere come contropartita l'attaccante Gianluca Lapadula.