Genoa-Atalanta da thriller: segna sempre Piatek, manca un rigore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gol sbagliati, entratacce, ritmi vertiginosi e, alla fine, la tredicesiam rete di Piatek. In maniera un po' sporca, dopo che Berisha aveva imitato Spider Man e protetto le ragnatele sotto l'incrocio, un secondo prima. Il polacco continua a segnare, dopo l'immalinconicamento con Juric, dove non timbrava praticamente più. La valutazione ricomincia a crescere, con la Roma che vorrebbe prenotarlo per la prossima stagione.

Sul podio dei protagonisti del primo tempo, c'è un altro genoano, come Andrei Radu, alle volte troppo discontinuo (per questo il Genoa ha comprato Jandrei dalla Chapecoense) bravo a irretire lo sguardo di Josip Ilicic, fermando il rigore del possibile 1-0. E poi Doveri, per qualche decisione discutibile: rigore non visto per braccio davvero largo di Romero (poi corretto dal Var), lo stesso argentino che poteva essere da rosso nel contrasto con De Roon che è costato il prosieguo della gara per l'olandese, almeno tre falli gravi di Miguel Veloso ma, soprattutto, un rigore non dato - pur guardando il Var - per un altro evidente fallo di mano (di Criscito stavolta) dopo il palo di Gomez.