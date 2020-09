Genoa, attaccante cercasi: si lavora al ritorno di Pavoletti, la pista Llorente si raffredda

Il Genoa lavora per riportare al "Ferraris" Leonardo Pavoletti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nonostante il prossimo rinnovo di Mattia Destro, il Grifone continua a cercare un altro attaccante e ha individuato proprio nell'ariete del Cagliari un possibile innesto di qualità per la rosa di Maran. Più fredda invece, sempre per la rosea, la pista che porta a Fernando Llorente del Napoli.