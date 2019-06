Genoa, attesa per summit Prandelli-Preziosi. 4 i possibili sostituti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Entro 48 ore, si legge sulla Gazzetta dello Sport, il presidente del Genoa Enrico Preziosi rientrerà in Italia e incontrerà nuovamente il tecnico Cesare Prandelli per discutere del futuro. Il presidente non è convinto di proseguire con l'ex ct e per la rosea le possibili alternative sono due: Fabio Liverani e Davide Nicola. A questi si aggiungono i nomi, già emersi, di Leonardo Semplici e Aurelio Andreazzoli.