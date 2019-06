Genoa, atteso summit Prandelli-Preziosi. Quattro piste in caso di divorzio

© foto di Federico De Luca

Il Genoa ripartirà da Cesare Prandelli? La Gazzetta dello Sport ricorda del summit avvenuto ieri tra il tecnico e il dg Giorgio Perinetti. Intanto il presidente Enrico Preziosi è rimasto deluso dal finale di stagione, lo stesso Prandelli non è soddisfatto della sua esperienza rossoblù e medita sul futuro, nonostante abbia ancora un anno di contratto a un milione di euro. Ora bisognerà attendere il ritorno di Preziosi in Italia, per poi assistere all'incontro tra il patron e l'ex ct della Nazionale. Al momento tutti gli scenari sono possibili: ripartire un altro anno da Prandelli, oppure tentare la risoluzione del contratto, per limitare l’esborso economico ne confronti del tecnico.

Le alternative per la panchina del Genoa. I nomi per l'eventuale erede di Prandelli sono quelli di Aurelio Andreazzoli, Sabri Lamouchi, Massimo Oddo, oppure l’ex Davide Nicola.