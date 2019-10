© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo le voci di un possibile esonero dalla guida del Genoa. Aurelio Andreazzoli e il suo staff sono tornati al Centro Sportivo "Signorini" di Pegli per dirigere gli allenamenti della prima squadra nella settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali. Da qui a sabato il programma di allenamenti si annuncia intenso. Per la seduta di giovedì sono già stati convocati una decina di ragazzi della Primavera, per integrare il gruppo attualmente a disposizione del tecnico, reduce dal positivo incontro di ieri con il presidente Preziosi per fare il punto della situazione.