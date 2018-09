Genoa avanti contro il Chievo al 45': sesto gol in cinque gare di Piatek

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sei ammoniti e tanto spettacolo. Primo tempo vibrante al Ferraris, per la sesta giornata di Serie A. Positivo l'avvio di entrambe le squadre, che si spaventano con un'occasione a vicenda nei primi dieci minuti: Lazovic al 5' per il Genoa, Giaccherini al 9' per il Chievo. La vera palla gol della prima mezz'ora di gioco capita però sui piedi di Pandev, che calcia a colpo sicuro da distanza ravvicinata dopo un colpo di testa di Spolli, trovando però la grande risposta di Sorrentino.

Il Grifone prende coraggio e conquista progressivamente il pallino del gioco, concedendo ai gialloblù solamente qualche ripartenza. Cresce, insieme ai propri compagni, anche bomber Krzysztof Piatek, che prima tira alto al 21' e poi colpisce un palo clamoroso al 33'. I tempi sono maturi per il vantaggio rossoblù e il gran momento sembra arrivare al 36', quando il solito Piatek cade in area di rigore dopo un contatto dubbio con Rossettini. Non secondo il signor Pasqua, che ammonisce immediatamente l'attaccante polacco per simulazione.

Ma l'appuntamento col sesto centro del "Pistolero" (primo giocatore della storia del Genoa ad andare a bersaglio in tutte le prime cinque partite di Serie A) è soltanto rimandato al 42': grande cavalcata sulla fascia sinistra di Lazovic, passaggio per Piatek e rasoterra imparabile dell'ex Cracovia. Che nel finale di frazione sfiora pure la doppietta. 1-0 al 45', Genoa meritatamente avanti contro il Chievo.