Genoa, Badelj: "Reagito da squadra, ora dobbiamo svoltare in campionato"

vedi letture

Le dichiarazioni di Badelj dopo Sampdoria-Genoa 1-3.

Il centrocampista del Genoa Milan Badelj ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria.

Milan, che emozioni dà vincere una gara come il derby?

“Una sensazione unica, particolare. Ho giocato un paio di derby in carriera: oggi purtroppo ci sono mancati i tifosi, per sentire pienamente questa vittoria”.

Avete svoltato nel secondo tempo, tra l’altro quando sei entrato in campo. Quanta voglia avevate di riprendere il risultato?

“Dal risultato si vede che è stata tantissima, è molto facile da dire. A volte hai tanta voglia ma non ci riesci, come è capitato a noi tre giorni fa a Udine. Abbiamo tirato fuori il carattere e reagito da squadra: spero che questo ci dia la spinta per le prossime partite”.

Il vostro campionato può iniziare da lunedì?

“Siamo già in ritardo, quindi non può ma deve iniziare da lunedì”.