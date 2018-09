Genoa, Ballardini: "15 minuti imbarazzanti. Serve altro atteggiamento"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Ballardini è intervenuto ai microfoni di Radio Rai dopo il primo k.o. stagionale del suo Genoa sul campo del Sassuolo: "Siamo stati imbarazzanti in quel quarto d'ora, quando sei così poco attento è giusto perdere. Non ho dato colpa alla difesa, siamo stati imbarazzanti rispetto alle posizioni da occupare, siamo stati poco bravi tutti. La poca attenzione e la superficialità hanno fatto quello che si è visto. Da quei dieci dodici minuti dobbiamo capire in fretta com'è il nostro campionato, se smetti di essere concentrato e intenso una squadra che non aveva fatto nulla o quasi ti dà quattro gol. Si riparte dall'atteggiamento, senza quello non si va da nessuna parte".