Genoa, Ballardini: "Bella vittoria, squadra da aggiustare sul mercato"

Inizia con una vittoria per 2-1 in rimonta nel derby ligure con lo Spezia la quarta esperienza sulla panchina del Genoa di Davide Ballardini. Il tecnico rossoblu commenta così la partita ai microfoni di Sky: “É stata una bella vittoria, la prestazione è stata buona. La squadra si è comportata bene nelle due fasi ma dobbiamo migliorare tanto, soprattutto nelle chiusure”.

C’è stato un patto con i giocatori più anziani?

"In campo avevamo 5 trentenni e 5 molto giovani, c’era un mix. Nei due giorni in cui li ho potuti vedere in allenamento mi sembravano i più pronti per giocare".

Si aspettava la chiamata di Preziosi?

“Sì, perché ero stato cercato in altre due occasioni e ci poteva stare visto che la squadra non stava andando bene".

Perchè stavolta ha detto di sì?

“Perchè avevo una voglia matta di tornare ad allenare, su questa panchina. Non vedevo l’ora".

Quali sono le potenzialità di questo organico?

“Credo che questa squadra debba essere aggiustata sul mercato, oggi ho messo Radovanovic in difesa perché voglio che si giochi la palla ma chiedo anche compattezza. Sono tante le cose da migliorare, però ho visto grande attenzione e umiltà che fanno ben sperare”.