Genoa, Ballardini: "Ci teniamo la prestazione contro una squadra in salute"

Dopo il ko rimediato nel finale contro il Milan, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

Qualcosa non ti è piaciuto?

"Nell'ultima parte ci siamo abbassati molto e questo non mi piace. Non abbiamo gestito la palla come in altre occasioni, quando poi ti abbassi il Milan ha grandi giocatori e può succedere che all'ultimo secondo ti fanno gol".

Quanto pesa questa sconfitta?

"Il Genoa ha fatto una buona partita contro una squadra che è in buona salute, la prestazione è buona ma sappiamo che dobbiamo fare ancora dei punti per essere tranquilli, ci teniamo la prestazione e cerchiamo di correggere gli errori commessi, ripeto ci siamo abbassati troppo nella gestione della palla dobbiamo essere più bravi perché abbiamo giocatori che possono esserlo".