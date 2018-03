Genoa, Ballardini: "Ci teniamo la prestazione, gara svolta bene"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la sconfitta di Napoli, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Il Genoa ha fatto una buonissima partita, ha creato difficoltà al Napoli. La partita è stata svolta bene poi il Napoli, con i suoi grandi giocatori, se perdi un attimo le distanze ti mette in difficoltà e ti fa gol".

Via dal San Paolo con qualche rimpianto?

"Andiamo via dal San Paolo con una partita. Potevamo fare gol e ci teniamo la prestazione. Dobbiamo essere bravi e concentrati in ogni momento della partita".