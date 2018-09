Genoa, Ballardini e le novità: "Ci può essere qualche cambiamento"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Qualche dubbio di formazione per Davide Ballardini, allenatore del Genoa, in vista della sfida al Chievo. Ne ha parlato il tecnico in conferenza stampa: "A livello fisico vediamo oggi, mi riferisco a Gunter, Sandro e Favilli. Sono dubbi. Ci sarà un cambiamento ma a livello tecnico".