Genoa, Ballardini e un futuro rimandato a dopo la salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si deciderà molto probabilmente nel prossimo mese il futuro di Davide Ballardini sulla panchina del Genoa. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, Enrico Preziosi, numero uno del Grifone, attende il responso del campo che arriverà da gare come quella contro il Napoli, ma soprattutto il derby del 7 aprile, per fare il punto della situazione. Solo a salvezza acquisita il presidente dei rossoblu si siederà ad un tavolo con l'allenatore per parlare di futuro. Ballardini è già subentrato due volte sulla panchina del Genoa senza mai essere confermato per la stagione successiva. Che sia la terza la volta buona?