Genoa, Ballardini: "Favilli? Se sta bene sarà convocato. Sandro indietro"

Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha fatto il punto - in conferenza stampa - dei possibili infortunati per la gara di domani. “Favilli si è allenato ieri con la squadra e anche oggi dovrebbe essere in gruppo. Se oggi starà bene verrà convocato. Gunter torna oggi con la squadra. Romero e Sandro sono ancora indietro".