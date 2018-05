Genoa, Ballardini: "Forse l'ultima con noi di Perin, vuole la Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ultima di Mattia Perin con la maglia del Genoa contro il Torino? "Forse", dice Davide Ballardini nella conferenza stampa di oggi. "Mattia intanto gioca. Poi se ha l'opportunità di andare in una grande squadra benissimo, perchè lo merita. Il Genoa è una grande squadra ma lui ha il desiderio di giocare le coppe europee in particolare la Champions League. Vedremo cosa verrà fuori. Speriamo che venga fuori qualcosa di bello per lui. Per noi sarebbe piacevolissimo che lui restasse. Vogliamo bene a lui e se il suo desiderio è giocare in una squadra che fa le Coppe ben venga questo momento".