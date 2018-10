Genoa, Ballardini: "Gara strana, probabilmente doveva andare così"

© foto di Federico Gaetano

Intercettato dai microfoni di DAZN, il tecnico del Genoa Davide Ballardini si è soffermato sul ko casalingo patito al cospetto del Parma: "Abbiamo creato tanto, ma siamo stati poco attenti in fase difensiva in certi momenti della partita. E' stata una gara strana, probabilmente doveva andare così".

A Marassi eravate stati sempre ermetici fino a ieri.

"Sì, oggi le maglie in certe situazioni erano un po' troppo larghe. Il Parma ha giocatori rapidi ed esperti che ti mettono in difficoltà, lo hanno fatto con parecchie squadre, non solo con noi".

Guardando il lato positivo, ha la fortuna di avere un attaccante che la butta dentro in ogni giornata.

"Quella di oggi è stata la partita con più tiri in porta da parte nostra, ma questo non vale nulla".

Questa sconfitta scalfisce un po' le vostre certezze?

"Abbiamo tanti punti, ma di certezze non ne abbiamo. Dobbiamo allenarci tutti i giorni per essere sempre più competitivi".