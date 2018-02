Genoa, Ballardini gongola: "Giocare contro di noi non è facile"

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico del Genoa Davide Ballardini dopo la vittoria sull’Inter: “È stata una bella partita, il Genoa ha vinto contro un’Inter in salute. Bisogna essere bravi per vincere contro l’Inter, il Genoa con grande compattezza ed equilibrio ha meritato, penso, di vincere la classifica. Il Genoa è una squadra che ha dei giocatori seri, generosi e con delle qualità. Tutto questo viene messo al servizio della squadra e i risultati si vedono”.

Grandi risultati dal suo arrivo. “Per me nel gioco e nell’attaccare la porta possiamo ancora migliorare, anche nel tenere la palla con più giocatori. Dobbiamo mantenere compattezza ed equilibrio vista la voglia di mettere in difficoltà gli avversari. Possiamo migliorare ancora, in certi momenti siamo un po’ timidi. Dobbiamo essere rispettosi degli altri, ma le nostre qualità devono venire fuori”.

Pandev? “Gli attaccanti sono i primi difensori. Pandev ha qualità non comuni ed è il primo a dare una mano ai centrocampisti. I difensori non dico che giocano con tranquillità, ma tutta l’attenzione che ci mettono attaccanti e centrocampisti aiuta i difensori. Il Genoa sta bene, per questo chiedo ai miei giocatori di essere ancora più cattivi in campo. Non ho visto un’Inter in difficoltà. Giocare contro di noi non è facile, ma non ho visto un’Inter spenda o con una gamba spenta, non mi è dispiaciuta stasera la formazione nerazzurra”.