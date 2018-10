Genoa, Ballardini: "Kouamé ambizioso, bene Favilli. Piatek incisivo"

Il Genoa cerca il tris di vittorie. Dopo le due successe di fila contro Chievo e Frosinone la truppa rossoblu è chiamata alla sfida casalinga contro il Parma prima della pausa per le Nazionali. Davide Ballardini, in conferenza, ha parlato del suo attacco.

Se lo aspettava un Kouamé così decisivo? "Non me l'aspettavo. Io lo conoscevo perché lo avevo visto più di una volta con la maglia del Cittadella. Allenarlo lo vedi che è un ragazzo con qualità. Certo che deve crescere ma è un ragazzo serio e ambizioso che si dà da fare".

A che punto è la condizione di Favilli? "Si è allenato bene durante la settimana. E' un ragazzo interessante. Abbiamo la fortuna di avere in attacco tutti ragazzi con qualità e con caratteristiche diverse l'uno dall'altro. Come detto in passato, rispetto all'anno scorso il Genoa si è rinforzato in attacco".

Nota cambiamenti delle difese nei confronti di Piatek? "Noi siamo dei maestri nella difesa, quindi le squadre si preparano benissimo ad affrontare gli attaccanti avversari. Detto questo, Piatek si dà da fare e fa tanto in partita. Poi in quel tanto che fa riesce ad essere incisivo".