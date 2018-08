Genoa, Ballardini: "La testa va alla tragedia. Genova saprà rialzarsi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato della tragedia del Ponte Morandi nella conferenza stampa odierna. "La testa ogni tanto va sempre lì perchè non puoi non ricordare quel momento e il dispiacere grande che hanno avuto tante persone. Detto questo, Genova in tante occasioni ha dimostrato di tirare fuori il meglio di sé. E per meglio di sé non penso solo al cuore, alla generosità e alla disponibilità che i genovesi hanno, ma anche al cervello che ti porta a fare cose fatte bene e che servono a star bene".