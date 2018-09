Genoa, Ballardini: "Lisandro più adatto a tre dietro. Bessa attacca bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole contro l'Alessandria (4-0), soffermandosi anche sul momento di alcuni singoli: "Abbiamo tanti giocatori e gare come quella di oggi ci permettono di vederli all'opera nel loro ruolo. Alcuni di loro, poi, hanno giocato meno finora e devono mettere minuti nelle gambe come Lisandro Lopez, Rolon e Mazzitelli. Il ruolo di Lisandro Lopez? È più portato a giocare in una difesa a tre. Bessa nuovo Bertolacci? È molto bravo nella fase offensiva, ma non è un centrocampista forte in fase d'interdizione".