Genoa, Ballardini: "Meritiamo questi schiaffi. Spero che ci aiutino"

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 5-3 subita contro il Sassuolo: "Le prime reti che abbiamo subito sono nate da palloni persi dentro la nostra area. Se non giochiamo in modo serio, da squadra, in dieci minuti possiamo prendere anche quattro gol. Meritiamo questi schiaffi così forti, non si può essere così superficiali. La questione è tutta intorno al nostro atteggiamento, che è stato assolutamente sbagliato. La vittoria alla prima partita e il vantaggio a Reggio ci hanno fatto male, ci hanno rilassato. Preziosi? Non ci ho parlato ma penso sia il momento di restare in silenzio. Sono fortunato, lavoro con ragazzi intelligenti. Spero che i cinque gol presi diventino un aiuto".