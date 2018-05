Genoa, Ballardini: "Mesi propedeutici per vedere Rossi il prossimo anno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina, l'allenatore del Genoa Davide Ballardini si è espresso anche sulle condizioni di Giuseppe Rossi: "Il Genoa ha 30 giocatori. Un giocatore da solo fa poco. Io però rispondo alla domanda: sta meglio. Credo che sia a buon punto e domani avremo la possibilità di valutare il suo percorso di crescita fisica. Però penso che il discorso su Rossi vada per la prossima stagione, se lui ha la possibilità di fare la preparazione, di allenarsi, di giocare e di essere un atleta. Questi sono stati mesi propedeutici per vedere Giuseppe in attesa del prossimo anno".