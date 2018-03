Genoa, Ballardini non è certo della conferma. Neanche con la salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Ballardini è più vicino a compiere una nuova impresa col Genoa: salvare una squadra che molti davano per spacciata. Il tecnico è ben voluto da tutta la piazza rossoblu, ma nonostante questi successi e a prescindere dalla salvezza, non è ancora certo di guadagnare la conferma e dunque la possibilità di iniziare la stagione alla guida del Grifone. Già in due occasioni Preziosi non lo ha confermato negandogli questa possibilità e il feeling col patron genoano non è migliorato nel corso di questa terza esperienza. Per questo, occorrerà aspettare il termine della stagione per capire cosa accadrà, con Ballardini che potrebbe anche decidere di interrompere il rapporto ancora una volta in favore di un altro allenatore. A riportarlo è La Repubblica di Genova.