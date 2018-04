Genoa, Ballardini: "Non abbiamo pensato solo a difenderci oggi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico del Genoa Davide Ballardini dopo lo 0-0 contro la Sampdoria: “Non abbiamo pensato solo a difendere visto che ci hanno annullato due gol. Era la terza partita in sette giorni sia per noi che per loro, sono state gare dispendiose. La Samp ha grandi giocatori, che si conoscono da un paio d’anni e lottano per l’Europa League. Abbiamo fatto una buona partita, anche se è chiaro che con la palla potevamo essere più pericolosi. È un buon punto, ma ancor non abbiamo raggiunto niente, mancano un paio di punti per avere la serenità. Da qui alla fine servirà essere ancora più bravi”.

Lei sa infondere grande serenità alla squadra. “Con la serenità non si mangia, servono argomenti diversi dalla serenità. Servono idee, allenamenti squadra, giocatori e tutta questa fatica porta a fare partite e punti. Dopo tanta fatica può arrivare anche la serenità. La serenità arriva dopo che te la sei guadagnata con tanta fatica e tanta voglia”.

Conosci bene i derby, sei imbattuto. “Ne ho giocati quattro, ne abbiamo vinti due e pareggiati due. Si può fare meglio, ma anche peggio”.

Roma e Juventus possono ribaltare i risultati in Champions? “Io penso che nel calcio ci stia tutto, detto questo però la vedo davvero dura. Le spagnole hanno dimostrato di essere molto piacere bravi di noi, se proprio devo dire una delle due la Roma ha dimostrato di essere già in partita, anche se il quarto gol mette la partita in salita. Credo sia molto difficile”.

Fino a che ci saranno Cristiano Ronaldo e Messi non ce ne sarà per nessuno? “Speriamo siano in circolazione ancora per molto, ma ce ne sono anche tanti altri che sono bravi anche se forse non quanto loro. Ci sono tanti bravi giocatori che è un piacere veder giocare. Spero che questi due ragazzi possano dare ancora molto, sono ancora giovani, stanno bene e si divertono. Il calcio è il loro”.