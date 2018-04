Genoa, Ballardini: "Oggi gran 1° tempo. Futuro? Non devo convincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una vittoria pesante per il Genoa di Davide Ballardini, allenatore dei liguri che commenta a Sky Sport 24 il successo per 1-0 sul Crotone: "Abbiamo fatto tante belle partite finora. Oggi nel primo tempo siamo stati davvero belli da vedere, in entrambe le fasi. Nella ripresa abbiamo sofferto un po' perché avevamo speso tanto finora. E poi loro spingevano tanto. Però abbiamo avuto diverse occasioni importanti per chiudere la partita".

Ogni tanto si parla di un Genoa remissivo. Questo finale di stagione può convincere tutti, compresa la società, per il futuro?

"Io non devo convincere nessuno. Il Genoa è nato in un modo, poi siamo arrivati noi e abbiamo portato il nostro lavoro. Il Genoa ha fatto grandi partite e altre meno bene. Le caratteristiche dei giocatori del Genoa sono chiare: bisogna far convivere le nostre idee e le loro caratteristiche per non mettere in difficoltà nessuno. E il Genoa quando siamo arrivati era in grandissima difficoltà".

Bessa e Medeiros bellissimi da vedere. Li rivedremo?

"Oggi il primo tempo è stato di grande spessore. Sono stati bravi tutti: loro due, ma anche i difensori a muovere la palla, oppure Galabinov. Poi anche Lapadula e Pandev sono entrati bene. Io sottolinerei anche la prestazione di Cofie. La nostra fortuna è stata questa: di aver trovato 30 giocatori, di cui magari ne potresti scontentare tanti, ma che invece sono stati tutti umili e disponibili. Io mi sento davvero di ringraziare tutti, sono stati straordinari".