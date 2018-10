Genoa, Ballardini: "Paghiamo molto la poca attenzione"

© foto di Federico Gaetano

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, parla ai microfoni di Rai Sport dopo il ko contro il Parma: “Siamo partiti bene, poi dopo l’1-1 abbiamo avuto la possibilità di andare in vantaggio di nuovo. È stata una partita strana, siamo stati poco attenti. La poca attenzione la paghiamo molto, quindi è un segnale che non ce lo possiamo permettere. Abbiamo fatto la miglior partita delle sette, ma non abbiamo vinto”.