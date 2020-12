Genoa, Ballardini: "Passiamo un buon Natale ma dobbiamo migliorare nelle due fasi"

Nel post partita di Spezia-Genoa, Davide Ballardini, allenatore del Grifone, risponde così alle domande poste dai canali ufficiali dei rossoblù: "Passiamo un buon Natale ma la strada è ancora lunga, siamo contenti per questa vittoria ma sappiamo che c'è ancora tanto da fare".

Quanto le mancava una serata così?

"Mi mancava molto, è da un po' di tempo che non andiamo in campo ad allenare però siamo strafelici per il risultato e oltre al risultato valutiamo la prestazione e credo bisogna fare molti miglioramenti per fare quello che il Genoa deve fare".

Quali sono le cose che le sono piaciute di più e quali quelle su cui dovete ancora lavorare?

"Mi è piaciuta la squadra, insieme con le nostre tensioni, preoccupazioni, le difficoltà del momento, la squadra è sempre stata presente nelle due fasi di gioco. L'aspetto da migliorare è la qualità del gioco e nelle chiusure, mantenendo compattezza e ordine".

Ora c'è la sosta, quali sono le priorità?

"Le priorità nostre sono la qualità nelle due fasi. Questa sera siamo stati bravissimi nel fare fatica, poi abbiamo fatto buone cose ma ci vuole più continuità, come tenere palla per fare male agli avversari e in fase difensiva difendere con ordine per arrivare un momento prima nelle chiusure, spesso arrivavi ma un secondo dopo e non li mettevamo così in difficoltà. Questo è il nostro obiettivo".

Ha fatto scelte importanti, come nascono in così pochi giorni di lavoro?

"Radovanovic è un giocatore di grande attenzione fisicità e ha personalità, può giocare benissimo nella difesa a tre e lo ha dimostrato questa sera. In più ha una gestione del possesso palla buona, nella nostra idea di gioco c'è il saper gestire palla oltre all'intensità, per noi è importante per fare male agli avversari e lui ci dava questa opportunità".