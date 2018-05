Genoa, Ballardini: "Perin non convocato. Per lui fastidio all'adduttore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Benevento, il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha parlato anche delle condizioni fisiche di alcuni dei suoi giocatori: "Mancano Laxalt, Migliore e Zukanovic. Ma ha fatto bene Lazovic nell'ultima partita. Perin? Se fossimo stati in un altro momento della stagione sarebbe stato a disposizione. Ha sentito un leggero fastidio all'adduttore, non è convocato per precauzione".