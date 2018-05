Genoa, Ballardini: "Perin via solo per un club importantissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Radio Nostalgia dopo il ko subito sul campo del Benevento: "Dispiace perdere, soprattutto visto quanto abbiamo creato. Ci teniamo la prestazione ed un Rossi in grande crescita. Perin? Lo saluteremo se arriverà un club importantissimo, altrimenti per il Genoa per lui è fondamentale. Il pubblico del Benevento è uno spot meraviglioso per il calcio e va sottolineato".