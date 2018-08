Genoa, Ballardini: "Piatek e Kouame bravi: hanno lavorato bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini ha commentato la vittoria sull'Empoli ai microfoni di Radio Rai: "Avevamo la testa pesante e le gambe pesanti, abbiamo giocato contro una squadra in salute, hanno qualità, sono organizzati, quindi siamo riusciti ad ottenere un buonissime risultato. Piatek? E' un ragazzo interessante ma non ha fatto ancora nulla. Kouame? Ha corso molto, segnato un gran gol, gli attaccanti sono stati bravi, hanno fatto tanto per i compagni e la squadra".