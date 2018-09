Genoa, Ballardini: "Piatek? Presto per le big. Deve fare ancora tanto"

.“Sono nato a Genova e ho fatto il settore giovanile alla Sampdoria, la squadra per la quale tifavo da bambino. Normale che ci sia emozione nell’affrontare i blucerchiati. Ma devo fare il meglio possibile per la SPAL, che è casa mia. Sarà un’emozione, ma conterà di più fare risultato”....

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto il tecnico del Genoa Davide Ballardini dopo la vittoria contro il Frosinone: “È stata fatta una buona partita contro una squadra che oggi si giocava molto. Abbiamo sofferto, ma ci stava. Per com’è stata condotta la partita credo ci siano pochi dubbi sulla nostra vittoria. Potevamo chiuderla prima, abbiamo gestito bene la gara. Possiamo gestire ancora meglio il possesso di palla, ma giocavamo contro una squadra che oggi si giocava molto. Piatek? È presto, le grandi squadre aspetteranno. Serve che lui faccia ancora tanto. Le qualità ci sono, siamo certi che farà bene, ma adesso è ancora molto presto. Il tifoso genoano è abituato a soffrire e a sognare, ma siamo ancora all’inizio. Le premesse sono buone, Piatek dovrà fare ancora tanto da qui alla fine. Basta fare due gare senza gol e da fenomeno diventi un brocco. Bisogna usare la misura giusta. Il Parma? La prossima partita sarà contro una squadra che due partite fa è andata a vincere con l’Inter, quindi pensiamo a fare bene e poi affronteremo gli altri discorsi. Ora è tutto prematuro”.

