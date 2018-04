Genoa, Ballardini: "Prima la salvezza poi il rinnovo. Servono 40 punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio a reti bianche arrivato nel derby, il tecnico del Genoa Davide Ballardini è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Il Genoa è stato ordinato, potevamo essere più bravi nel gioco, siamo stati timidi, c'è stata attenzione, grande umiltà, nel gioco potevamo essere più bravi ma di fronte avevamo una squadra organizzata, con grandi giocatori che si conoscono da un paio d'anni, quindi complimenti a tutti".

Era arrabbiato al momento del primo cambio?

"Sbagliavamo delle uscite, potevamo essere più pericolosi, da situazioni a noi favorevoli, succedeva il contrario e loro creavano difficoltà e per questo era l'arrabbiatura del momento".

Si aspettava già il rinnovo?

"Bisogna raggiungere la salvezza, questo deve essere un punto di arrivo e poi magari un punto di partenza, fino a quel momento non esistono altri discorsi per me".

Qual è la quota salvezza?

"Intorno ai 40 punti, dietro ci sono squadre che fanno risultati importanti, la SPAL che pareggia con la Juve, oggi con l'Atalanta facendo una buona gara, Sassuolo, Cagliari, anche il Chievo, non avrei mai pensato che fossero nella lotta per non retrocedere ma è così perché è un campionato difficile, io credo che vicino ai 40 punti si possa stare tranquilli".