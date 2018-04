Genoa, Ballardini: "Qui grazie a Preziosi. Roma squadra straordinaria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha presentato la partita in conferenza stampa. Queste le sue parole: "A fine stagione parleremo di quanto fatto. Mancano sei partite e poi racconteremo questa bella storia. Siamo contenti di quanto abbiamo fatto, domani affronteremo una squadra straordinaria che merita le cose belle che ha fatto in Italia e in Europa. Vorrei vedere una squadra armoniosa che si muove bene insieme nelle due fasi di gioco. Se sarò riconfermato? Se sono al Genoa lo devo al presidente Preziosi. Ringrazio la gente genoana che mi vuole bene. Domani non ci potremo permettere il lusso di essere spensierati, altrimenti il rischio è quello di prendere quattro gol. La formazione? Tra assenze per infortunio e qualche acciacco domani all'Olimpico faremo turn over".