Genoa, Ballardini: "Rossi? Emozionante vederlo giocare, può tornare"

Davide Ballardini è intervenuto ai microfoni di Premium Sport dopo il pareggio all'Olimpico del suo Genoa contro la Lazio: "Abbiamo fatto una buona partita. Venire a Napoli con cinque o sei situazioni importanti non è facile per nessuno. Abbiamo preso gol su un calcio d'angolo regalato. La partita è stata fatta bene, devi essere sempre attento, se non lo sei prendi gol. Ripartiamo, abbiamo fatto tante belle prestazioni e buoni risultati. La prova è stata più che buona".

"Il Genoa mi è piaciuto, nell'atteggiamento, perché ha giocato con coraggio. In alcuni momenti dovremmo essere più coraggiosi, ma questo è l'atteggiamento giusto. Abbiamo la serietà e la generosità per fare bene. Rossi? Tutti noi speriamo che si alleni con continuità, ancor prima che stia bene. È un piacere quotidiano vederlo giocare, sono due settimane che si allena con la squadra. Non diciamo niente, ma non siamo così lontani dal rivedere il nostro Giuseppe. È un giocatore che ti emoziona quando gioca, perché è un tutt'uno con la palla. Juve e Napoli sono opposte: i primi hanno forza, qualità, personalità e abitudine. Gli azzurri ti piacciono per il gioco, per la coralità. Penso che la Juve possa avere la meglio".