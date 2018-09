Genoa, Ballardini: "Sandro verrà convocato. Gunter giocatore forte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della Lazio facendo il punto sui giocatori indisponibili: "Sandro? Ieri ha riposato da programma. E valutiamo oggi. Se le sensazioni sono buoni, Sandro potrà essere convocato. Gli acciaccati? Pandev ha avuto un fastidio alla schiena, ieri si è allenato e oggi si allena. Lopez, Lapadula e Favilli sono out. Sandro oggi si allena e Romero ha fatto una settimana con la squadra. Kouamé, neo papà, è rientrato mercoledì mattina. Gunter? Ho la sensazione che sia un giocatore forte. Ha personalità, è un giocatore interessante. Penso possa ricoprire diversi ruoli".