Genoa, Ballardini: "Siamo stati ordinati e attenti, mancata la lucidità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio nel derby contro il Genoa. "Queste era la terza partita in una settimana, la Sampdoria è una squadra che gioca insieme da due anni con giocatori di grande qualità. Il Genoa questa sera è stato ordinato ed attento ma non eravamo così brillanti come in altre occasioni, le caratteristiche della mia squadra sono chiare. Noi davanti bisogna che siam bravi ad accompagnare il gioco con gli esterni e le mezze ali, questa sera siamo stati un pò meno aggressivi nella zona centrale e siamo stati poco brillanti nel contrattaccare. Non penso ancora al Genoa dell'anno prossimo, questo è un campionato difficilissimo ed è importante fare ancora più punti possibili e poi dopo saremo tutti contenti e parlare d'altro. In alcune occasioni puoi permettersi un giocatore offensivo in più in caso allo stato di salute della squadra, in altri momenti invece capisci che non riusciamo a reggere le due mezze punte".

Questa squadra sta dando il massimo, lei ha in mente qualcos'altro dal punto di vista tattico?

"Abbiamo giocato in diversi momenti con tre attaccanti senza togliere i difensori, questa squadra nasce con questo schieramento difensivo. Non ci possiamo girare molto attorno, può succedere come già fatto a volte con il tridente. Adesso serve essere più aggressivi visto che siamo compatti ma poco pericolosi".