Genoa, Ballardini: "Spero che Rossi possa farci gioire in futuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata a Benevento, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

Sul pubblico del Vigorito?

"Il pubblico migliore in campo in assoluto, ha mostrato grande sportività, sono molto attaccati alla loro squadra, sono tanti nonostante la retrocessione, è un esempio per tutti noi, complimenti davvero a loro e a tutta la stagione perché sono stati così bravi sempre".

Pepito Rossi è il giocatore dal quale ripartire per la prossima stagione?

"Lui è un giocatore di grande talento, il talento non basta, bisogna allenarsi tanto, stare bene fisicamente e poi che abbia talento puro non si discute, speriamo che non abbia più infortuni, che possa allenarsi e possa farci gioire, perché quando gioca è un allenatore diverso".