Genoa, Ballardini: "Squadra generosa. Futuro? Decide la società"

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, è intervenuto al termine del match vinto contro l’Hellas Verona (3-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Manca soltanto un punto alla salvezza. Come analizza il match?

"Non si può fare una partita intera bene in tutto. Ci teniamo i nostri giocatori, con i loro difetti. Siamo una squadra generosa, siamo felici per quello che abbiamo fatto".

Questo ruolo da "aggiustatore" non le sta stretto?

"Ho fatto quindici anni di settore giovanile, dove c’è la programmazione. Penso di essere il contrario di un aggiustatore".

Vorrebbe partire dall’inizio dal prossimo anno?

"Adesso voglio andare in spiaggia. Mi godo tutto il resto. Mi piacerebbe iniziare dall’inizio, è una domanda con una risposta scontata. Dipende dalla proprietà. Se loro sono contenti, se io sono contento, questo è".

Si emoziona davanti le ovazioni della gradinata.

"Sono timido, fa piacere. La mia natura è quella lì. Come non emozionarsi ed essere felici. Sono emozioni forti e piacevoli".

Qual è la situazione sul suo futuro?

"Ho già detto, la proprietà deve essere convinta. Poi anche io devo essere convinto. Poi si può andare avanti. Ma se non c’è convinzione…"

I dubbi sono più i suoi?

"Sbaglia di grosso. Voglio essere chiaro. Una volta che la società sarà convinta, per me vale molto l’aspetto tecnico. Se tecnicamente ci troviamo d’accordo, bene si va avanti. Anche se le difficoltà rimangono".

Quali sono i difetti di questa squadra?

"Questa squadra ha più di qualche difetto, ma sono stati bravissimi a mascherarli. Non siamo svelti in difesa, ad esempio, ma siamo attenti. Bisogna trovare l’equilibrio. Con la serietà e la generosità sono riusciti a fare qualcosa di grande. Il campionato non è bello, ma difficile. Sono stati bravi a mascherare le piccole lacune che ci sono".