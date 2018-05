Genoa, Ballardini: "Stagione da 8. Perin? Difficile dire no alla Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro il Torino: “Il Genoa è salvo da un mese, da un mese a questa parte non abbiamo fatto tante belle partite. Ci può stare dopo aver tirato forte negli ultimi cinque mesi, con sofferenza e intensità. Ci sta e non ci sta questo calo dopo aver raggiunto l’obiettivo. Da chi ripartire nella prossima stagione? Questa squadra ha delle ottime basi, per me vanno aggiunti quattro-cinque giocatori importanti, se riusciamo a individuarli penso che si possa fare un buon lavoro”.

Su Perin: “Io penso che Mattia sia dai primi portieri al mondo, ha delle qualità non comuni. Che vada da una parte o dall’altra a me fa solo piacere, per me bravi quanto lui non ce ne sono tanti. Dovunque lui vada avrà giustamente dei concorrenti, è giusto che sia così, ma lui non si fa spaventare dalla concorrenza perché è bravo. Più concorrenza avrà e con più forza verrà fuori. Se va via? Io ne so quanto voi, leggo i giornali. Se ha la possibilità di andare, come sembra, in un grande club, che fa le coppe europee, magari la Champions, io credo sia difficile per lui non andare. Sicuramente se lui va via serve un portiere che ci dia una mano. Non è facile sostituire al Genoa un ragazzo e un portiere come lui”.

Voto finale alla stagione? “Io darei un bell’otto. Dobbiamo giocare sempre con quella fame avuta nel finale di campionato. Partire dall’inizio con una squadra sicuramente è un vantaggio, hai tempo per allestire la rosa e per preparare la stagione”.