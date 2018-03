Genoa, Ballardini: "Taarabt a disposizione, out quattro giocatori"

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la SPAL, l'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha fatto il punto sui giocatori e sugli indisponibili in vista della partita di domani: "Taarabt si è allenato con la squadra da martedì dopo qualche giorno di stop. Sta bene ed è a disposizione. Izzo, Veloso e Galabinov non sono a disposizione così come Rosi, squalificato".

