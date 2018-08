Genoa, Ballardini: "Tragedia nella testa e nelle gambe, vittoria meritata"

"Il pensiero va alla tragedia poi ti alleni, ogni giorno fai una strada e vedi quello che è successo, vai avanti con la speranza che le cose vadano meglio. Un po' pesanti nella testa e nelle gambe, lo eravamo. Detto questo, abbiamo giocato contro una squadra bellissima, forte, che sta bene: davvero complimenti all'Empoli". Così il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha ricordato la tragedia di Genova all'esordio in campionato dopo il rinvio per il crollo del ponte Morandi. Ancora più meritata la vittoria per 2-1: "Giocano bene e sono insieme da molto tempo. Stavamo meglio di noi, complimenti davvero al Genoa che è riuscito a battere una squadra con grande attenzione e buona qualità". Infine Ballardini parla del giovane talento Piatek: "Ho paura a parlare di lui perché mi sembra molto forte e un attaccante completo. Ho la sensazione che possa diventare davvero un giocatore importante, ma lo vorrei dire sottovoce", ha concluso ridendo l'allenatore a Sky Sport.