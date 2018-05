Genoa, Ballardini vuole trattenere Bertolacci: presto incontro col Milan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Bertolacci e un futuro ancora da scrivere. Il centrocampista è arrivato al Genoa in prestito secco ma Davide Ballardini lo ha messo in cima alla lista per Preziosi in vista della prossima stagione e nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra i due club per provare a trovare una soluzione che possa accontentare tutti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.