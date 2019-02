© foto di Federico Gaetano

Buoni ritmi, diverse occasioni e un gol nel finale che sblocca il match. Genoa e Lazio chiudono la prima frazione sullo 0-1, grazie alla rete segnata da Milan Badelj. Partita abbastanza divertente al Ferraris, tra due squadre che si sono sostanzialmente equivalse. Dopo la lunga fase di studio iniziale, è degli ospiti la prima conclusione, con l'ex Romulo che calcia centrale da fuori area. Fino alla mezzora non succede praticamente nulla, poi si scatenano i padroni di casa, vicini al gol per tre volte in 5': ci prova Rolon, che si libera in area ma trova la grande risposta di Strakosha. Poi Sanabria e Kouamé impegnano l'estremo difensore dei capitolini, sempre molto attento. La Lazio risponde con Correa e Marusic, su cui Radu risponde da campione nonostante gli offside ravvisati. Al 44' arriva il gol del vantaggio dei biancocelesti: Milan Badelj va via in slalom, duetta con Immobile e batte Radu con un preciso piazzato nell'angolino destro.