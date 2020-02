Valon Behrami, giocatore del Genoa, ha parlato così all'intervallo del match contro l'Atalanta ai microfoni di Dazn: "Penso sia una bella gara da vedere, siamo messi bene in campo e lottiamo su ogni duello, se non fai una partita impeccabile contro di loro poi fai fatica. Il ritmo è alto, stiamo facendo bene, non ci possiamo permettere cali di tensione, anche i cambi ci daranno una grossa mano".